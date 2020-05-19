Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что считает смешными слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что он взял интервью у нее и бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) "в содружестве с украинскими спецслужбами".

Об этом она написала на странице в Facebook.

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", - написала Поклонская.

Также она прокомментировала слова Гордона о том, что "флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге".

"По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь - я ещё не всё рассказала", - заявила Наталья Поклонская.

Напомним, неделю назад Гордон опубликовал интервью, в котором Поклонская спела куплет "Черемшины" и заявила, что не считает себя предателем.

А 18 мая журналист обнародовал интервью с Игорем Гиркиным. После этого ультраправые митинговали у редакции издания "Гордон". А сам Дмитрий Гордон заявил, что оба упомянутых выпуска своих шоу готовил "в содружестве с украинскими спецслужбами".