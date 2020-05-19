В Офисе президента назвали дату большой пресс-конференции Владимира Зеленского, которая будет посвящена году его нахождения на высшем государственном посту.

Она состоится в среду, 20 мая, и начнется в 10:30, как передает пресс-служба гаранта. Место проведения - Мариинский дворец (парковая часть).

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии Covid-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограничено. Просьба от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора", - уточнили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского анонсировали фильм о первой годовщине его работы и пообещали провести пресс-конференцию после карантина.