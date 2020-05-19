Министр здравоохранения Максим Степанов назвал следующие даты этапов для смягчения карантинных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Это 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Об этом он сообщил в ходе онлайн-брифинга, во вторник, 19 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Эти этапы мы будем вводить 22 мая, 1 июня, 10 июня и с 21 июня", - сказал министр.

По его словам, критериями для смягчения ограничений являются заболеваемость на 100 тысяч населения конкретной области за последние семь дней, заполненность больниц, принимающих больных коронавирусной инфекцией, а также количество тестирований в области.

Если область соответствует критериям, то она сможет перейти на следующий этап смягчения карантина.

Степанов о датах выхода из карантина с 10:40

Ранее мы сообщали, что второй этап смягчения карантина, который намерены внедрить с 22 мая, коснется спортивных соревнований, работы гостиниц и проведения внешнего независимого тестирования.

Также мы сообщали, с 22 мая в Украине могут возобновить работу транспорта, а к 25 числу открыть детские сады и метро.