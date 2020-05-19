Российская певица Надежда Бабкина, которая в начале мая выписалась из больницы после перенесенного коронавируса, вернулась к работе. Она, как и ее переболевший Covid-19 соведущий Александр Васильев, приняла участие в съемках новых выпусков российского шоу "Модный приговор".

Фото со съемочной площадки выложил в Instagram Александр Васильев.

"Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы "Модный приговор" продолжаются!" - написал Васильев в комментарии к фото. Новые выпуски шоу начнут транслировать с 19 мая.

На фото Бабкина выглядит цветущей и абсолютно здоровой. Многие пользователи сомневаются, перенесла ли она тяжелую форму Covid-19.

"Бабкина после коронавируса? Вы видели людей после этой тяжёлой болезни, как они выглядят? Не спешите. Крот вторая серия", - написал один из пользователей в комментариях и собрал 750 лайков.

Напомним, в начале мая 70-летняя певица Надежда Бабкина вернулась домой, после того как около месяца пробыла в одной из московских больниц с диагнозом "двусторонняя пневмония, вызванная Covid-19". В медучреждении она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находилась в искусственной коме.