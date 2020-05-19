Партия "Слуга народа" объявит имена своих кандидатов в мэры уже к концу мая. Но персоналии кандидатов не огласят, пока не сделают необходимые соцзамеры.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире передачи "Hard дня с Влащенко".

"Мы никого не оглашаем, пока мы не сделаем необходимые замеры... До конца мая будем иметь замеры и после этого мы публично огласим, кто же кандидаты от нашей партии", - сказал он.

По словам Арахамии, соответствующие замеры рейтингов необходимы. Так как в больших городах достаточно высокие рейтинги имеют нынешние мэры, поэтому кандидат от партии без "базового" рейтинга не сможет с ними соперничать. "Это будет заведомо провальным", - сказал Арахамия.

Давид Арахамия о кандитатах в мэры с 17:00

Ранее мы писали, что нардеп Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева. В комментарии "Стране" он подтвердил, что намерен принять участие во внутрипартийных праймериз на пост мэра столицы.

Также мы сообщали, кто пойдет на эти выборы, кроме кандидата от "Слуги народа?". Подробнее можно почитать здесь.