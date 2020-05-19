Вчера журналист Дмитрий Гордон, что называется, "сделал вечер". Он взял почти 4-часовое интервью у бывшего "министра обороны ДНР", россиянина Игоря Гиркина, более известного как Стрелков.

Этот человек первым поднял оружие на Донбассе, захватив Славянск. После сдачи города Украине, Гиркин-Стрелков переместился в Донецк и позже - вернулся в Россию. А в "ДНР" к тому времени утвердились уже другие руководители - с украинскими паспортами.

Тем не менее весна и лето 2014 года тесно связаны с именем Стрелкова на Донбассе. После возвращения в Россию Гиркин начал критиковать Путина и обвинять в том, что он не дал приказ захватить весь юго-восток Украины, а проявил, с точки зрения Стрелкова, нерешительность и предал "русскую идею".

В целом, в самой России к нему отношение, мягко говорят, неоднозначное. Его не любят не только прозападные либералы (хотя и часто цитируют его антипутинские заявления), но и многие национал-патриоты и сторонники "Новороссии". Последние обвиняют Стрелкова в том, что тот сдал Славянск и хотел сдать Донецк, плохо руководил войсками и впадал в панику. Некоторые вообще, считают, что он работал на Запад и Украину (в частности, экс-мэр Славянска Неля Штепа заявляла, что Гиркина финансировали Яценюк и Турчинов, чтобы начать войну).

Впрочем, все это не спасло Дмитрия Гордона: уже во время прямого эфира к нему под офис пришли "активисты", которые зажгли файеры. А в соцсетях понеслись потоки "зрады".

Журналист после этого заявил, что интервью с Гиркиным (также как и ранее с Поклонской) планировалось в кооперации с украинскими спецслужбами и что теперь это интервью отправлены в качестве показаний в Международный трибунал в Гаагу. Хотя зачем оно нужно в Гааге не совсем понятно. По факту из признаний Стрелкова следует одно: Кремль не причастен и к десятой доле тех злодеяний, в которых его обвиняет Украина.

"Страна" разобрала резонансное интервью и хайп вокруг него.

О чем рассказал Гиркин Гордону

Игорь Гиркин после своего ухода из Донбасса давал уже десятки интервью.

В них он говорил примерно об одном и том же: как лично он начал вооруженный конфликт на Донбассе, что его туда никто не посылал - он доброволец. Что к сбитому малазийскому "Боингу" ни он, ни "ополчение" отношения не имеет. Что Кремль не планировал воевать с Украиной за Донбасс и другие области, и никакой централизованной поддержки силам "ДНР" до Иловайска не оказывал.

Российские власти, по версии Гиркина, вообще не имеют захватнических планов насчет остальной украинской территории (чему Стрелков абсолютно не рад). Также он постоянно критикует Кремль за отказ от попыток восстановить "большую Россию", то есть присоединить юго-восток Украины, а возможно и Киев.

"ДНР" и "ЛНР", по мнению Стрелкова - это "серая зона", которая управляется очень плохо и явно тяготит Россию. Также он предрекает распад РФ, если ее нынешняя политика продолжится.

Все то же самое с небольшими вариациями он повторил и в интервью Дмитрию Гордону. Любые связи своего "похода на Донбасс" и российской власти Гиркин отрицал, говорил, что воевали украинским же оружием, которые отбирали у ВСУ. В рядах "ополчения", по его словам, 90% составляли граждане Украины, а 3/4 всего отряда, который пришел вместе с ним в Славянск также были украинцами.

Единственными более-менее конкретными заявлениями были признания в казни депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, а также двух членов "Правого сектора" (таковыми их считает Гиркин) Юрия Поправко и Юрия Дяковского.

"Да, эти люди были расстреляны по моему приказу. Живым им никто живот не вспарывал. Жалею ли, что их расстреляли? Нет, они были врагами", – сказал Гиркин. Также он признался в расстрелах по приговору организованного им "военного трибунала" нескольких собственных подчиненных.

Также Стрелков категорически отрицал причастность к уничтожению малайзийского "Боинга" и давал понять, что выгодно его сбить было только Украине.

Другими словами, если принять слова Стрелкова на веру, то российская власть, вопреки заявлениям Киева, никаких агрессивных планов в отношении Украины давно не имеет, Донбасс захватывать вообще не собиралась и готовилась "слить" его, как Харьков и Одессу.

То, что на Донбассе "слива" не вышло, Гиркин приписывает двум факторам: настроениям населения, которое активно выступало против майдана, и катализатору в виде вооруженной группы самого Стрелкова, которая проникла в Донецкую область и начала вооруженную борьбу с Украиной. К которой затем присоединились местные жители.

И раз в других регионах Украины такого не произошло, то логично говорить, что никаких планов у России на материковую часть страны не было - иначе такие же вооруженные группы появились бы и в других пограничных регионах, где сильны проросийские настроения. Никаких сложностей бы это для Кремля не составило. И слабая на тот момент украинская власть ничего бы не смогла им противопоставить.

Однако на Донбасс приехал "доброволец-Стрелков", а в остальные регионы "добровольцы" не отправились.

В общем, если изначально Гордон и планировал получить разоблачающее Кремль интервью, то получилось ровно наоборот. Судя из слов Стрелкова, далее Крыма российские планы не шли.

Как все было на самом деле?

Утверждения Гиркина звучат, конечно, спорно.

Получается, он все делал без какого-либо приказа от Кремля и спецслужб. Хотя очевидно, что после захвата Славянска российские СМИ активно поддержали и освещали это процесс. Да и власти РФ делали время от времени заявления против применения силы Украиной. А вскоре премьером "ДНР" стал московский политтехнолог и тогдашний приятель Гиркина Александр Бородай (оба они были связаны с влиятельным "православным олигархом" Малофеевым).

Правда, были и другие "звоночки". Например, накануне "референдума" в мае 2014 года Путин призывал его не проводить.

То есть, ситуация с поддержкой России "республик" Донбасса явно выглядела не такой однозначной, как в случае с аннексией Крыма.

"Страна" еще в 2016 году разбирала ход войны 2014 года на Донбассе. Вот, что рассказал нам тогда один из политических экспертов, который сотрудничал с Кремлем по украинскому направлению:

"Если сейчас поговорить с кремлевскими о событиях весны 2014 года на Донбассе, вы наверняка услышите историю о том, что это была самодеятельность Аксенова (глава аннексированного Крыма, в окружении которого в марте 2014 года оказался Гиркин, отвечая за вопросы безопасности - Ред.) и Малофеева (российский бизнесмен, у которого работал до войны Гиркин - Ред.), который со своими подручными, Стрелковым и Бородаем, на волне эйфории после Крыма решили устроить бучу на Донбассе, переросшую в полноценную войну, куда, помимо воли, пришлось вмешаться России, чтоб защитить вне плана организованные "народные республики". Но на самом деле, я думаю, было все немного по-другому. Малофеев никогда не пошел бы на Донбасс, если б не получил отмашку свыше.

По некоторым косвенным признакам я могу предположить, что где-то наверху было предположение — после захода Стрелкова и обострения ситуации поднимутся и остальные регионы юго-востока и Киев пойдет на уступки в плане федерализации или нейтрального статуса.

Но вместо уступок Киев решил начать воевать и зачистил сначала Харьков, а потом Одессу, подтянул войска на Донбасс. Наступил кризис жанра. Воевать в открытую на востоке Украины в Кремле, видимо, были не готовы. Точнее, возможно, в апреле, когда давали отмашку, и были готовы, но в мае почему-то передумали.

В итоге решили сделать крайним Малофеева. Тем более, что с Донбасса шли доклады в Кремль о том, что отряды повстанцев — это какие-то банды беспредельщиков и бандитов. Окончательно вывело из себя многих в Москве то, что Малофеев поставил Бородая "премьером ДНР", что вообще превратило всю ситуацию в фарс — российский политтехнолог становится официальным руководителем "Донецкой народной республики", к которой как бы Россия не имеет никакого отношения.

И где-то примерно на рубеже мая и июня в Кремле произошла кардинальная смена парадигмы, которую, наверное, в Киеве и приняли ошибочно за отказ от поддержки Донбасса. Но никто от Донбасса отказываться не собирался. Это означало бы для России потерю лица, что для нашей системы недопустимо. Просто поменялись концепция и система управления. Малофеева и его людей отстранили от украинской проблематики. А группа в АП во главе с Сурковым окончательно взяла на себя политические вопросы и выстраивание системы управления в "ДНР/ЛНР".

Плюс к тому начались переговоры о реинтеграции Донбасса в состав Украины с каким-то особым статусом. Эта идея родилась как раз к концу мая 2014 года в качестве основной формулы урегулирования и пришла на смену условному проекту "Новороссия". Новую концепцию можно было трактовать как форму красивого ухода России из Донбасса, а можно как форму влияния через Донбасс на всю Украину — как кому нравится. Вот именно этот проект и попытались реализовать, после того как Порошенко стал президентом. Видимо, от него кто-то что-то нашим пообещал.

Но так как полной уверенности в том, что Киев пойдет на такое соглашение не было, то было решено укрепить "республики" в военном отношении. Этим занялось непосредственно министерство обороны во главе с Шойгу. "Военторг" заработал с начала июня. Тогда же на фронте стали появляться первые российские ДРГ. Еще в мае стали прибывать чеченцы и осетины. Но с июня их поток увеличился. Минобороны постепенно начало ставить под свой контроль и подразделения сепаратистов. Но этот процесс начался позже — где-то с июля, когда был создан специальный координационный центр в Краснодоне.

Поначалу дело шло туго. Процветала махновщина. Процесс сдвинулся, лишь когда убрали из Донецка Стрелкова, а из Луганска Болотова. После этого, то есть где-то с середины августа, и можно говорить о внедрении единого командования со стороны Минобороны над ключевыми подразделениями сепаратистов (над всеми остальными контроль устанавливался еще долго).

Непосредственно части регулярной российской армии вступили в бой на территории Донбасса в 20-х числах августа, обеспечив разгром украинской группировки под Иловайском и деблокирование Луганска. Кстати, с самого начала военным была дана установка — свое участие в войне не светим, но и военного разгрома "республик" не допускаем. Каких-то больших задач идти на Крым или на Киев им, насколько я понимаю, не ставилось. Из-за такой установки армейский аппарат все делал очень медленно и постепенно. И со стороны казалось, что для "народных республик" уже все кончено. Из-за падения Славянска, потери Северодонецка у нас у всех была истерика, даже я в какой-то момент подумал, что все, конец.

Но у армейцев был некий свой, неспешный, план, по которому они шли.

Сначала подкинули "республикам" оружие. Потом добили прорвавшиеся к границе украинские части, расчистили пути снабжения, обеспечили тыл. Потом также не спеша сформировали штаб, отправили на отдых Гиркина, сформировали группы из подразделений российской армии, перевели их через границу, ударили под Иловайском, вынудили Украину пойти на минские договоренности. То есть на то, к чему хотели склонить Порошенко еще в июне. Правда, к тому времени примирение между противоборствующими сторонами стало уже очень проблематичным".

Хайп вокруг интервью Гиркина Гордону

После прямого эфира, который журналист запустил на своем YouTube-канале, в отношении его понеслись обвинения в "зраде".

Дело в том, что накануне Дмитрий Гордон взял интервью еще у одной знаковой фигуры 2014 года - экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. А когда на "Гордоне" появился Гиркин, полыхнул новый скандал.

Вечером того же дня радикалы С14 во главе с Евгением Карасем пришли под офис издания "Гордон" в Киеве и зажгли факелы. И написали на асфальте перед зданием "Г@ндон в Лугандон".

Также они бросали яйца в сторону офиса издания.

После этого Гордон записал видеообращение, где заявил, что брал интервью у Гиркина и Поклонской в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

"У многих людей возникло непонимание, почему Дмитрий Гордон, который известен своей проукраинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие недальновидные, необразованные, непонимающие люди поспешили заклеймить меня позором. Сейчас под моим офисом продолжается акция неопознанных объектов, которые протестуют против так называемого протаскивания в украинское общественное и журналистское пространство сепаратистов и террористов. Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Поклонской и Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами", – заявил он.

Более того, указанные интервью уже поехали в Гаагский трибунал, заявил Гордон.

"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе. Только что первый замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов опубликовал от имени Генеральной прокуратуры благодарность мне за помощь Украине в расследовании громких дел", – сказал Гордон.

Мамедов действительно заявил, что интервью Гордона полезно для следствия.

"Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал Мамедов.

Правда, в СБУ заявили, что будут проверять интервью на предмет того, нет ли в нем чего-то антигосударственного. А потом сказали, что не имеют отношения к организацию этого интервью. Что опровергает слова журналиста о том, что делал он эфир вместе со спецслужбами.

Тем не менее героиня прошлого интервью Наталья Поклонская уже отреагировала на признание Гордона.

"Реакция Дмитрия Гордона на наше интервью удивительно смешная. Я думала, он серьёзный журналист... Но, оказывается, он всего лишь "спецагент" СБУ. Кем только не назовёшься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. Говорю же, в Крыму спокойнее, приезжайте", - написала Поклонская.

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал слова Гордона о "флешке для Гааги".

"Что такого ценного будет на этой флешке для Гааги, непонятно. Потому что Стрелков:

- сказал, что его никто никуда не посылал, а он сам поехал в Славянск на свой страх и риск,

- отказался отвечать на любые вопросы про сбитый Боинг, повторяя лишь «ополчение самолёт не сбивало»,

- сказал, что война была гражданская, 90% со стороны «ДНР» были граждане Украины,

- сказал, что вооружение захватывалось у Украины,

- заявил, что Путин отказался поддержать идею Стрелкова по захвату юго-востока Украины".