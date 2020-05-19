В Украине, где по состоянию на утро 19 мая зафиксировано уже 18 876 случаев коронавируса, за минувшие сутки выявили всего 260 новых пациентов с Covid-19. Это самый низкий прирост заболевших с 9 апреля.

Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная Минздравом.

Так, 9 апреля сообщалось о 224 новых случаев коронавируса в Украине. С тех пор показатели росли. Больше всего новых случаев - 578 - зафиксировали 23 апреля. Вчера, 18 мая, сообщалось о 325 новых пациентах. 19 мая число выявленных случаев снизилось на 65 и составило 260.

Скриншот: worldometers.info

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с коронавирусом 19 мая.

Также мы публиковали данные о числе зараженных коронавирусом по регионам на утро 19 мая.