Италия продолжает снимать карантинные ограничения в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В понедельник, 18 мая, в Большой канал Венеции вернулись гондолы, которые будут перевозить итальянцев.

Об этом сообщает AFP.

Так, в зонах посадки можно было увидеть работников в санитарных костюмах, которые проводили дезинфекцию, перед тем, как люди поднимались на борт.

В частности, гондолы обслуживают рыбный рынок Риальто и популярный район Дорсодуро. На борт гондолы одновременно может сесть шесть пассажиров.

Сообщается, что небольшие гондолы, которые традиционно используют для перевозки туристов по северному итальянскому городу, возобновят работу 3 июня, когда людям в стране откроют границы для иностранцев.

Ранее мы писали, что из-за отсутствия толп туристов в Венеции, вода в каналах стала чище и в нее вернулись дельфины.

Также мы сообщали, что после двух месяцев жесткого карантина в Италии открылись бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты.