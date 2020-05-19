В метро Киева после возобновления работы не будут продавать жетоны
После возобновления работы киевского метро, которое может произойти уже 25 мая, пассажиров подземки переведут исключительно на электронные билеты. Впрочем, в течение месяца им разрешат использовать ранее приобретенные зеленые жетоны.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Так, на турникетах можно будет использовать:
- KyivSmardCard;
- Карточку метро (до 31.03.2021);
- Бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы (на желтых турникетах);
- Мобильные приложения Google Pay и Apple Pay;
- Мобильное приложение KyivSmardСard;
- Разовый билет с QR-кодом (бумажный или электронный).
В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. А пассажиры льготных категорий должны использовать Карточку киевлянина.
Сообщается, что к восстановлению работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта. В метрополитене призвали заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы избежать очередей.
Напомним, ранее метро Киева уже объявило о готовности запуститься 25 мая.