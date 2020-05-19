После возобновления работы киевского метро, которое может произойти уже 25 мая, пассажиров подземки переведут исключительно на электронные билеты. Впрочем, в течение месяца им разрешат использовать ранее приобретенные зеленые жетоны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, на турникетах можно будет использовать:

KyivSmardCard;





Карточку метро (до 31.03.2021);





Бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы (на желтых турникетах);





Мобильные приложения Google Pay и Apple Pay;





Мобильное приложение KyivSmardСard;





Разовый билет с QR-кодом (бумажный или электронный).

В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. А пассажиры льготных категорий должны использовать Карточку киевлянина.

Сообщается, что к восстановлению работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта. В метрополитене призвали заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы избежать очередей.

Напомним, ранее метро Киева уже объявило о готовности запуститься 25 мая.