В Киеве метро будет работать без жетонов. Фото: "Страна"

После возобновления работы киевского метро, которое может произойти уже 25 мая, пассажиров подземки переведут исключительно на электронные билеты. Впрочем, в течение месяца им разрешат использовать ранее приобретенные зеленые жетоны. 

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, на турникетах можно будет использовать: 

  • KyivSmardCard;

  • Карточку метро (до 31.03.2021);

  • Бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы (на желтых турникетах);

  • Мобильные приложения Google Pay и Apple Pay;

  • Мобильное приложение KyivSmardСard;

  • Разовый билет с QR-кодом (бумажный или электронный).

В течение месяца с даты возобновления работы метро пассажиры смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета. А пассажиры льготных категорий должны использовать Карточку киевлянина.

Сообщается, что к восстановлению работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых в столице более 300. Они расположены в основном на остановках общественного транспорта. В метрополитене призвали заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы избежать очередей.

Как будет работать оплата метро. Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Как будет работать оплата метро. Скриншот: Facebook/ КП "Київський метрополітен"

Напомним, ранее метро Киева уже объявило о готовности запуститься 25 мая.

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