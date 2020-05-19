Минздрав Украины назвал число зараженных коронавирусом по регионам на утро 19 мая
Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 19 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ивано-Франковская область.
Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
- в Винницкой области - 751 случай;
- в Волынской области - 635 случаев;
- в Днепропетровской области - 843 случая;
- в Донецкой области - 131 случай;
- в Житомирской области - 573 случая;
- в Закарпатской области - 911 случаев;
- в Запорожской области - 385 случаев;
- в Ивано-Франковской области - 1 235 случаев;
- в Кировоградской области - 445 случая;
- в Киеве - 2 359 случаев;
- в Киевской области - 1 245 случаев;
- во Львовской области - 1 098 случаев;
- в Луганской области - 42 случая;
- в Николаевской области - 263 случая;
- в Одесской области - 784 случая;
- в Полтавской области - 264 случая;
- в Ровенской области - 1 188 случаев;
- в Сумской области - 164 случая;
- в Тернопольской области - 1 081 случай;
- в Харьковской области - 816 случаев;
- в Херсонской области - 168 случаев;
- в Хмельницкой области - 267 случаев;
- в Черновицкой области - 2 742 случая;
- в Черкасской области - 376 случаев;
- в Черниговской области - 110 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по данным на утро 19 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек. За сутки выявлено 260 новых заболевших, выздоровело 356 пациентов, и умерли 21 человек.
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