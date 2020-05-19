Дикий Юго-Запад Украины Что происходит в Бессарабии и почему накануне начала продажи земли там вооружаются фермеры

Кто начал бойню на Майдане. "Страна" публикует пофамильный список 34 членов "группы Парасюка" Следствие еще в 2017 году установило, что майдановцы 20 февраля 2014 года первыми открыли огонь по бойцам Внутренних войск и "Беркуту", что и спровоцировало кровопролитие