По числу зараженных Covid-19 лидируют Черновицкая, Киевская и Ивано-Франковская область. Фото: "Страна"

Минздрав Украины опубликовал статистику зараженных Сovid-19 по регионам на 19 мая. По числу зараженных коронавирусной инфекцией лидируют Черновицкая, Киевская и Ивано-Франковская область. 

Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

  • в Винницкой области - 751 случай;

  • в Волынской области - 635 случаев;

  • в Днепропетровской области - 843 случая;

  • в Донецкой области - 131 случай;

  • в Житомирской области - 573 случая;

  • в Закарпатской области - 911 случаев;

  • в Запорожской области - 385 случаев;

  • в Ивано-Франковской области - 1 235 случаев;

  • в Кировоградской области - 445 случая;

  • в Киеве - 2 359 случаев;

  • в Киевской области - 1 245 случаев;

  • во Львовской области - 1 098 случаев;

  • в Луганской области - 42 случая;

  • в Николаевской области - 263 случая;

  • в Одесской области - 784 случая;

  • в Полтавской области - 264 случая;

  • в Ровенской области - 1 188 случаев;

  • в Сумской области - 164 случая;

  • в Тернопольской области - 1 081 случай;

  • в Харьковской области - 816 случаев;

  • в Херсонской области - 168 случаев;

  • в Хмельницкой области - 267 случаев;

  • в Черновицкой области - 2 742 случая;

  • в Черкасской области - 376 случаев;

  • в Черниговской области - 110 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Данные на 19 мая. Скриншот: Telegram-канале Коронавирус инфо

Данные на 19 мая. Скриншот: Telegram-канале Коронавирус инфо

Напомним, по данным на утро 19 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек. За сутки выявлено 260 новых заболевших, выздоровело 356 пациентов, и умерли 21 человек.

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