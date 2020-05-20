Предлагаем гороскоп на среду 20 мая для всех знаков Зодиака. День подходит для финансовых операций, решения имущественных вопросов, приобретений, ремонта и подведения итогов.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут быть сегодня нервными из-за непредсказуемых событий. Ваше стремление быть независимым подталкивает бунтовать против любых новых правил. Представителям знака не вполне удастся контролировать эмоции. Поэтому старайтесь перенаправить неуемную энергию в мирное русло.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов с каждым днем растет вероятность сюрпризов и незапланированных событий. Революционные натуры будут не против ввязаться в рискованную авантюру. Практической пользы такие приключения вряд ли принесут, а вот кругозор расширят.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня для Близнецов выпадет не самый спокойный день, зато вам представится возможность извлечь максимальную пользу из перепетий. В итоге вы сможете ускорить прогресс в тех делах, которые вас интересуют больше всего.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам не стоит идти на конфликт с представителями огненных знаков. Даже безобидные провокации с вашей стороны могут разрушить отношения. Этот день не подходит для сюрпризов и нахождения в местах с большим количеством людей.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам лучше не планировать на середину недели ничего важного. В вашей жизни скоро наступят важные события. Поэтому можно позволить себе немного творчества в рутинной работе. Сегодня важным станет любой полученный опыт.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам будет нелегко справиться с запланированными делами из-за разногласий с партнерами или капризов детей. Возможно, что ваши решения также будут совершаться на основе детских привычек. Звезды советуют вспомнить о неоконченном разговоре или вопросе.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов могут ожидать рабочие или бытовые авралы, с которыми вам предстоит справляться самостоятельно. Возможно, обстоятельства проверяют вас на прочность. Закалка и опыт научат вас, что нельзя взваливать ответственность за других людей на свои плечи. Так не избежать ненужных проблем и разногласий.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День будет испытывать Скорпионов на выносливость и мастерство. Вполне вероятно изменение намеченных маршрутов и планов. Впрочем, все неприятности пройдут довольно быстро. Особенно для тех, у кого нет проблем с хроническими заболеваниями.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам необходимо собрать все эмоции в кулак, поскольку день предстоит противоречивый. Если утром будет время помечтать и расслабиться, то уже вечером предстоит действовать активно и решительно. В это время есть шанс решить финансовые вопросы и быстро заключить важную сделку.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги могут оказаться не у дел, если проявят мягкость. Ваши врожденные доброту и отзывчивость на время нужно отложить в дальний ящик. Лучше использовать такие козыря, как решительность и смелость.

Водолей (21.01 - 20.02)

Позвольте себе не акцентировать внимание на недопониманиях с близкими. Вы сможете разрешить все жилищные вопросы, если заручитесь поддержкой мудрого и эмоционально стабильного внутреннего "Я". Не истощайте резервы организма понапрасну, запаситесь терпением.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня у вас есть возможность подстроиться под обстоятельства и иногда слишком быстрый темп происходящих событий в вашей жизни. Не исключены спонтанные покупки и подарки близким. Постарайтесь ориентироваться на модные тенденции.

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