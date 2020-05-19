Пандемия коронавируса значительно повлияла не только на жизнь человечества в целом, но и на мировоззрение жителей разных стран. Особенно это касается их внешнеполитических приоритетов. Так, к примеру, социологи выяснили, что немцы иначе стали относиться к Китаю и США.

Впрочем, что любопытно, опрос жителей Германии, проведенный в апреле, на пике эпидемии Covid-19, показал, что вовсе не коронавиурс немцы считают основным вызовом для себя и всего человечества.

Об этом со ссылкой на данные репрезентативного опроса, который по заказу Фонда Кербера (Körber-Stiftung) в апреле проводил институт социологических исследований Kantar Public, пишет Deutsche Welle.

Имидж США поблек, а Китая - нет

Любопытно, что тот факт, что вирус SARS-CoV-2 впервые появился в Китае и некоторые даже считают его китайским изобретением, не вызвал массового ухудшения отношения немцев к этой стране. Скорее, наоборот.

А вот имидж Соединенных Штатов в Германии резко поблек. 73% опрошенных заявили, что на фоне всемирного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, их отношение к США ухудшилось. Доля же немцев, которые в этой связи стали критичнее относится к Китаю, вдвое ниже - 36%. А четверть опрошенных стали относиться к КНР лучше, чем до коронавируса. При этом, правда, 71% опрошенных считают, что масштаб пандемии стал бы меньше или ее даже вообще удалось бы предотвратить, если бы китайское руководство проводило более прозрачную политику и не утаивало информацию.

Доля немцев, отдающих предпочтение трансатлантическим связям с Америкой (37%), хоть и остается чуть больше, чем настроенных пропекински (36%), но еще в сентябре прошлого года соотношение было куда более приятным для Соединенных Штатов - 50% к 24%.

"Скептическое отношение немцев к США растет, и это тревожный тренд, который должен заставить задуматься политических деятелей по обе стороны Атлантики", - так прокомментировала эти результаты опроса глава отдела внешней политики Фонда Кёрбера Нора Мюллер. Важнейшей же страной для Германии большинство немцев, причем, с большим отрывом (44%), называют Францию, Россию - только 4%.

Еврооптимизм существует только в теории

В результате пандемии коронавируса ухудшилось отношение немцев не только к США, но и к Евросоюзу, который стали оценивать более критично 38% опрошенных. В Фонде Кербера вообще указывают, что еврооптимизм существует в Германии, скорее, только в теории. Когда же дело доходит до практики, своя рубашка оказывается ближе к телу.

Так, почти три четверти респондентов (73%) согласны с утверждением, что ФРГ, как экономически сильная страна, должна вносить больший вклад в решение международных проблем, но идею так называемых коронабондов (совместные гособлигации стран еврозоны) поддерживают только 38%, а 59% - против того, чтобы Германия несла ответственность за долги других стран.

Вместе с тем приносить в жертву преимущества, которые им дает членство Германии в ЕС, немцы не хотят: 79% опрошенных высказались за полное восстановление действия Шенгенского соглашения, гарантирующего им свободу передвижения по многим странам Европы.

Немцы не отказались от идеи глобализации

К глобализации, об изъянах которой много писали в немецких СМИ в связи с пандемией коронавируса, большинство в ФРГ по-прежнему относится положительно. 89% участников исследования считают необходимым сотрудничество с другими странами для решения мировых проблем, а 71% ратуют за такой подход даже в том случае, если Германии придется жертвовать собственными национальными интересами.

Позитивное отношение немцев к глобализации в Фонде Кёрбера объясняют их уверенностью в том, что Германия, как страна с экспортно ориентированной экономикой, от глобализации больше выигрывает, чем теряет. Так думают 59% опрошенных. А 52% сообщили, что глобализация дает преимущества и им лично. Поэтому неудивительно, что 65% респондентов не хотели бы, чтобы пандемия коронавируса привела к ослаблению всемирной взаимозависимости.

Такой подход, правда, не отменяет и некоторых тревог, вызванных, например, перебоями в поставках из Китая и Индии в Германию сырья для производства некоторых лекарственных препаратов. 85% немцев считают необходимым вернуть домой производство критически важных товаров.

Главный вызов - не Covid-19

Самыми неожиданными результатами исследования можно, пожалуй, считать ответы на вопрос, что немцы считают главным вызовом - для себя и для человечества в целом.

Опрос, напомним, проводился в апреле, в самый разгар эпидемии Covid-19 в Германии, но всемирная проблема охраны здоровья заняла в этом списке только второе место - 25% респондентов. На третьем (17%) - вооруженные конфликты, на четвертом (14%) - беженцы и миграция, на пятом (8%) – терроризм. А на первом (33%) - изменение климата на планете.

Напомним, Еврокомиссия грозит Германии штрафом из-за решение КС страны по Европейскому центробанку.