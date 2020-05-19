Утром во вторник, 19 мая, спасатели готовятся к демонтажу стены и кровли дома по улице Торговой, 20 в Одессе, часть которого обвалилась в понедельник, 18 мая.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 07:00 спасатели проводили подготовительные работы по демонтажу стены и кровли здания. На месте работали 264 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС 106 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе - кинологи.

Фото: dsns.gov.ua

Напомним, после вчерашнего обвала части четырехэтажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 человек, спасатели провели эвакуацию восьми человек. 18 мая разбор здания был остановлен из-за угрозы нового обвала.

Также мы писали, что в полиции подозревают, что причиной обрушения дома в Одессе стали работы по соседству.