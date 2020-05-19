Американская компания Apple, которую заподозрили в работе на Россию и Китай, не будет предоставлять доступ США к личным данным своих пользователей. В тоже время компания готова сотрудничать с ФБР и ЦРУ, чтобы помочь в расследованиях преступлений, которые связанны с национальной безопасностью.

Об этом говорится в официальном заявлении компании, опубликованном на портале The Verge.

"Клиенты рассчитывают, что Apple обеспечит безопасность личной информации, и один из этих способов - использование надежного шифрования на наших устройствах и серверах", - заявили в компании.

Сотрудничество со спецслужбами рассматривается в Apple лишь в отдельных случаях. В качестве примера компания привела нападение на военно-морскую базу США во Флориде в конце 2019 года.

Также в корпорации добавили, что благодаря политике Apple "американцам не приходится выбирать между ослаблением шифрования и эффективными расследованиями", а потому предоставления доступа к шифрованию не планируется.

Ранее мы писали, что в Apple открыли доступ к данным о передвижении людей ради борьбы с Сovid-19, что бы таким образом отслеживать перемещения людей и хоть как-то помочь в борьбе с коронавирусом.

Также мы писали, что по данным Apple Maps, украинцы оказались одними из главных нарушителей карантина в мире.