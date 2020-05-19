Министр социальной политики Украины Марина Лазебная, которая возглавила ведомство в начале марта, получила в апреле зарплату в размере 47 200 гривен, ее заместители получили от 42 700 до 47 200 грн.

Об этом со ссылкой на данные министерства пишут "Украинские новости".

Должностной оклад Лазебной составил 56 100 гривен, а доплата за государственную тайну - 11 220 гривен. По закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год" из общей суммы 67 320 было вычтено 20 090 гривен. В итоге Лазебной в апреле было начислено 47 230 грн. Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика составила 47 230 гривен, замов Бориса Лебедцова - 47 230 гривен, Виталия Музыченко - 47 230 гривен, Татьяны Сальниковой - 42 731 гривну.

Зарплаты в Минсоцполитики в апреле. Скриншот: ukranews.com

Напомним, вопреки обещанию Зеленского урезать зарплаты чиновникам, члены ЦИК в апреле получили по 240-360 тысяч.