Курс НБУ на 19 мая. Доллар подешевел еще на 6 копеек
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 мая, на уровне 26,571 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6 копеек.
Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.
Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара - 26,571 грн, а официальный курс евро 19 мая составляет 28,791 грн за единицу валюты. Это на три копейки больше, чем в предыдущий день.
Что касается российского рубля, его цена составляет во вторник, 19 мая, 0,364 грн.
Курс НБУ на 19 мая. Скриншот: bank.gov.ua
Напомним, в понедельник, 18 мая, на межбанке Украины курс гривни укрепился к доллару.
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