Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 19 мая, на уровне 26,571 грн/$1. По сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 6 копеек.

Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Так, согласно данным НБУ, официальный курс доллара - 26,571 грн, а официальный курс евро 19 мая составляет 28,791 грн за единицу валюты. Это на три копейки больше, чем в предыдущий день.

Что касается российского рубля, его цена составляет во вторник, 19 мая, 0,364 грн.

Курс НБУ на 19 мая. Скриншот: bank.gov.ua

Напомним, в понедельник, 18 мая, на межбанке Украины курс гривни укрепился к доллару.

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