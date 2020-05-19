Данные на утро 19 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 18 876 человек
По состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине выявили уже 18 876 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 18 мая, сообщалось о 18 616 случаях. За сутки выявлено 260 новых заболевших, выздоровело 356 пациентов, и умерли 21 человек.
Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 548 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины.
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Напомним, "Страна" сообщала, что Трамп поставил ВОЗ ультиматум и дал 30 дней на выполнение требований Белого дома.
А карту распространения коронавируса в Украине по областям на 18 мая можно посмотреть здесь.