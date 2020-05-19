По состоянию на утро вторника, 19 мая, в Украине выявили уже 18 876 случаев инфицирования коронавирусом. В это же время вчера, 18 мая, сообщалось о 18 616 случаях. За сутки выявлено 260 новых заболевших, выздоровело 356 пациентов, и умерли 21 человек.

Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 548 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой ЦОЗ Минздрава Украины.

Так же мы ведем ежедневный онлайн-репортаж о том, как Украина и другие страны борются с пандемией.

Напомним, "Страна" сообщала, что Трамп поставил ВОЗ ультиматум и дал 30 дней на выполнение требований Белого дома.

А карту распространения коронавируса в Украине по областям на 18 мая можно посмотреть здесь.