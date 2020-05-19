Утром во вторник, 19 мая, как и в предыдущий день, Киев сковали пробки. Традиционно сложнее всего проехать по центральным улицам столицы, стоят мосты - особенно в направлении центра. Впрочем, на левом берегу также загружены крупные магистрали.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Так, на левом берегу осложнено движение на въезде в столицу с Бориспольского шоссе, также стоит проспект Бажана - в сторону центра. На Харьковском, Дарницком шоссе и проспекте Григоренко тоже образовались пробки. Тянучки наблюдаются на улице Братиславской, проспекте Освободителей и проспектах Соборности и Броварском.

Стоят все мосты в сторону центра, однако самая сложная ситуация наблюдается на Северном. Это обусловлено серьезными заторами на улице Бальзака и проспекте Шухевича.

В центре больше всего автомобилей наблюдается на Набережном шоссе, бульваре Шевченко и проспекте Победы. Пробки образовались на улицах Бассейной и Сечевых Стрельцов.

Напомним, "Страна" разбиралась, почему Киев после обслабления карантина каждый день стоит в аномальных пробках.

Также мы писали, что с понедельника ограничен въезд в Киев крупногабаритного транспорта, чтобы не образовывались "карантинные" пробки.