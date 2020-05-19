В Украине впервые правительство четко обозначило даты запуска общественного транспорта: наземный в городах пойдет уже 22 мая, а метро запустят с 25-го. Как, собственно, и просил Кличко на минувшей неделе.

И, хотя изначально о метро говорилось как перспективе начала июня, пробки в столице заставили изменить этапность снятия карантина. Минздрав уже опубликовал рекомендации, как будем выходить из него с 22 мая.

Власти торопятся снимать ограничения, которые сами же и ввели, не потому что заболевших становится меньше. А потому, что не в состоянии финансировать людей и бизнес, оказавшиеся на обочине из-за вынужденной безработицы.

По данным ЮНИСЕФ, более 40% украинцев из-за коронавирусного кризиса могут оказаться за чертой бедности.

Также премьер Денис Шмыгаль вчера допустил, что в июне уже начнутся международные перелеты - с тем странами, которые снимут ограничения для украинцев.

"Страна" следит за главными новостями о коронавирусе за 19 мая.

08:55 Хорошая новость для киевлян. С сегодняшнего дня в столице запускают три дополнительных автобусных спецмаршрута.

Они пойдут по таким маршрутам:

№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";

№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";

№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".

08:44 Вот свежая информация. На утро 19 мая в Украине выявили уже 18 876 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера было 18 616 случаев. За сутки выявлено 260 новых заболевших, выздоровело 356 пациентов, и умерли 21 человек. Всего же с начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 548 человек.

08:35 Дональд Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Организация должна за 30 дней выполнить все условия США, иначе Белый дом прекратит финансирование и выйдет из ее состава.

08:23 Киев снова стоит в карантинных пробках. И так будет вплоть до открытия метро.

08:15 В Дании отменили масочный режим, разрешили собираться группами до 10 человек и открыли пабы.

08:09 Страны, где умирает более ста человек в сутки от коронавируса. На примере вчерашнего дня.

07:58 Первая десятка стран по новым случаям коронавируса за минувшие сутки. Снова вспышка в Бразилии: страну вынесло на второе место после США. Россия опустилась на третье место - там число заболевших упало ниже 9 тысяч в день. Кроме Великобритании, стран Западной Европы в первой десятке нет.

07:47 Дональд Трамп рассказал, чем предохраняется от коронавируса.

"Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали. Я получаю очень много позитивных откликов об этом препарате. Пока со мной все в порядке. Я все еще с вами".