В Европе постепенно смягчают жесткий карантинный режим и начинают открывать границы. К обычной жизни начала возвращаться и Дания. Здесь, со вчерашнего дня, 18 мая, возобновили свою работу кафе, пабы и рестораны.

Однако посетители заведений должны располагаться как минимум в одном метре друг от друга. Так же в Дании уже не обязательно носить маски, а жителям страны разрешили собираться группами до 10 человек, как передает Интерфакс.

Ранее в стране открыли детские сады и начальные школы, начали работать салоны красоты и другие предприятия среднего и малого бизнеса.

А в июне в Дании откроют музеи, кинотеатры и зоопарки.

Напомним, что за время эпидемии в Дании зарегистрировали почти 11 000 случаев заражения коронавирусом, 550 человек скончалось.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине планируют запустить наземный общественный транспорт с 22 мая, а метро с 25 мая.