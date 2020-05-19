Сегодня, 19 мая, в Киеве открыты еще три дополнительных автобусных спецмаршрута. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в Facebook.

Три дополнительных спецрейса пойдут по таким маршрутам:



№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";



№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";



№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".



"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

В КГГА также напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с 22 мая возобновят работу спортзалы, большие магазины и наземный транспорт.