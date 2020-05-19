Вчера, 18 мая, в Киеве образовалась огромная очередь на автобус №114. Фото: kievstreet.net

Сегодня, 19 мая, в Киеве открыты еще три дополнительных автобусных спецмаршрута. Об этом  сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации в Facebook.

Три дополнительных спецрейса пойдут по таким  маршрутам:

№ 37 - "Станция метро "Святошин" - жилой массив Западный (с. Чайки)";

№ 42 - "Улица Митрополита Андрея Шептицкого - улица Елизаветы Чавдар";

№ 104 - "Бортничи - станция метро "Харьковская".

"Организация указанных рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов столицы, таких как Чайки и Бортничи, а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами", - заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

В КГГА также напомнили, что проезд в общественном транспорте и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

19 мая в Киеве запустят три новых спецмаршрута

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве с 22 мая возобновят работу спортзалы, большие магазины и наземный транспорт.

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