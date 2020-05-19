Во всем мире идут работы по созданию вакцины против коронавируса. Однако ученые-вирусологи не сбрасывают со счетов и уже известные лекарства, которые могут противостоять грозной болезни.

Так, например, в Британии, начнут клинические испытания двух препаратов - камостата и нафамостата, которые используют при лечении панкреатита.

Об этом передает Telegram-канал РИА Новости.

"Ученый из Таджикистана начал тестировать в Британии два препарата против Covid-19 - камостат и нафамостат, их используют при лечении панкреатита.

Выпускник Оксфордского университета Бободжон Назаров рассказал, что эти препараты могут предотвратить проникновение коронавируса в клетки организма, эффект этих лекарств будет виден почти сразу. В испытаниях примут участие около 500 человек, первые тесты пройдут в Шотландии", - идет речь в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп поставил ВОЗ ультиматум и дал 30 дней на выполнение требований Белого дома.