Президент США Дональд Трамп направил письмо в адрес Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) в котором международной организации выдвинут ультиматум.

Трамп дает ВОЗ 30 дней на то, чтобы она выполнила его условия. В случае отказа США прекратят финансирование организации и пересмотрят свой статус в ней.

Дональд Трамп показал письмо главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу в своем Twitter.

"Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществление основных значительных улучшений, я временно заморожу финансирование ВОЗ со стороны США и пересмотрю наше членство в организации", - заявил Трамп.

Он также добавил, что не может позволить американским налогоплательщикам продолжать финансировать организацию, которая "не служит интересам Америки".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признался, какой препарат он принимает против коронавируса.