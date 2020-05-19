Вчера вечером, 18 мая, в Киеве произошло ЧП. Неизвестные лица взломали кабинет Ольги Онищук, заместителя министра юстиции Дениса Малюськи. По факту взлома она написала заявление в Нацполицию и увязала его со своей работой.

Детали происшествия Ольга Онищук рассказала на своей странице в Facebook.

"Еще несколько месяцев назад я писала о преодолении сложной полосы препятствий в режиме безумной нагрузки - как физической, так и психологической. О систематических угрозах и запугивании. Об ощущени постоянного "постороннего" наблюдения, о попытках дискредитировать честное имя и деловую репутацию.

Сейчас недовольство различных "групп влияния" решениями Министерства юстиции, которые принимаются не в их пользу, только нарастает. Очевидно, им сложно смириться с тем, что и в дальнейшем они будут получать только законные решения Минюста!

Очередной "привет" от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" в память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении!

Соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в Национальную полицию Украины уже направлено. Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - написала Ольга Онищук.

Ранее "Страна" сообщала, что Минюст разворачивает бизнес по продаже комфортных мест в СИЗО.