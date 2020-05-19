Президент Франции Эммануэль Макрон провел видеопереговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель на которых обсудили план послекризисного восстановления европейской экономики.

Париж и Берлин выступили с совместной инициативой создания спецфонда, который поможет странам Европы справится с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19.

"Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в 500 миллиардов евро. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых Covid-19", - заявила по итогам переговоров Ангела Меркель, как передает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, этот план "усилит сопротивляемость, конвергенцию и конкурентоспособность европейских экономик и увеличит инвестиции, в частности, в экологический и цифровой переход и в научные исследования и инновации".

"Финансирование фонда восстановления будет сосредоточено на трудностях, связанных с пандемией и ее последствиями", - уточняется в совместном заявлении.

В свою очередь Макрон указал на четыре направления этой инициативы: санитарная защита, бюджетный импульс, экологический переход, экономический суверенитет. Он полагает, что в этой стратегии заложена основа послекризисной реконструкции "нашей жизни, наших экономик, наших обществ".

По его словам, в начале пандемии Европа показала свою неготовность, но здравоохранение и не входило в союзную компетенцию, поэтому необходимо снабдить Евросоюз очень конкретной компетенцией в области здравоохранения, и это общая задача ЕС.

"Такая Европа здравоохранения никогда не существовала. Она должна стать нашим приоритетом", - подчеркнул французский президент.

В бюджетном плане, продолжил он, важны инструменты солидарности. Фонд в 500 миллиардов евро дополнит финансовые перспективы ЕС, то есть европейский бюджет. Макрон выразил надежду, что Европейская комиссия через несколько дней выдвинет соответствующее предложение, которое будут реализовывать государства ЕС.

"Этот фонд восстановления не будет займами, предоставленными тому или иному региону или сектору, а бюджетной дотацией на основе нашей общей задолженности, дополняющей соглашение, к которому пришли наши министры финансов (Еврогруппа - Ред.), договорившись о 500 миллиардах евро со страховочной программой Surе Еврокомиссии, а также займами Европейского механизма стабильности и займами Европейского инвестиционного банка", - объяснил президент Франции.

Ранее "Страна" сообщала, что Меркель на онлайн-встрече пообещала Шмыгалю проверить, чем Германия может помочь Украине.