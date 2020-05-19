Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая. Фото: pixabay.com

Украинцам рассказали, сколько граждан заболели коронавирусом в разных областях страны за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook: 

  • Винницкая область - 751 (405 выздоровели)
  • Волынская область - 635 (158 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 843 (104 выздоровели)
  • Донецкая область - 131 (42 выздоровели)
  • Житомирская область - 573 (185 выздоровели)
  • Закарпатская область - 911 (197 выздоровели)
  • Запорожская область - 385 (196 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1235 (524 выздоровели)
  • Киев - 2359 (285 выздоровели)
  • Киевская область - 1245 (212 выздоровели)
  • Кировоградская область - 445 (326 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (23 выздоровели)
  • Львовская область - 1098 (216 выздоровели)
  • Николаевская область - 263 (98 выздоровели)
  • Одесская область - 784 (80 выздоровели)
  • Полтавская область - 264 (203 выздоровели)
  • Ровенская область - 1188 (370 выздоровели)
  • Сумская область - 164 (98 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1081 (619 выздоровели)
  • Харьковская область - 816 (163 выздоровели)
  • Херсонская область - 168 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 267 (67 выздоровели)
  • Черкасская область - 376 (217 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2742 (682 выздоровели)
  • Черниговская область - 110 (31 выздоровел).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая

"Подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек", - указано в сообщении.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая

Напомним, в США, где успешно прошли испытания вакцины против SARS-CoV-2, исследователи работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.

Как сообщала "Страна", Минздрав развенчал миф о том, что домашние мухи и комары могут переносить коронавирус.

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