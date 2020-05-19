Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая
Украинцам рассказали, сколько граждан заболели коронавирусом в разных областях страны за последние сутки.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 751 (405 выздоровели)
- Волынская область - 635 (158 выздоровели)
- Днепропетровская область - 843 (104 выздоровели)
- Донецкая область - 131 (42 выздоровели)
- Житомирская область - 573 (185 выздоровели)
- Закарпатская область - 911 (197 выздоровели)
- Запорожская область - 385 (196 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1235 (524 выздоровели)
- Киев - 2359 (285 выздоровели)
- Киевская область - 1245 (212 выздоровели)
- Кировоградская область - 445 (326 выздоровели)
- Луганская область - 42 (23 выздоровели)
- Львовская область - 1098 (216 выздоровели)
- Николаевская область - 263 (98 выздоровели)
- Одесская область - 784 (80 выздоровели)
- Полтавская область - 264 (203 выздоровели)
- Ровенская область - 1188 (370 выздоровели)
- Сумская область - 164 (98 выздоровели)
- Тернопольская область - 1081 (619 выздоровели)
- Харьковская область - 816 (163 выздоровели)
- Херсонская область - 168 (132 выздоровели)
- Хмельницкая область - 267 (67 выздоровели)
- Черкасская область - 376 (217 выздоровели)
- Черновицкая область - 2742 (682 выздоровели)
- Черниговская область - 110 (31 выздоровел).
"Подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек", - указано в сообщении.
Напомним, в США, где успешно прошли испытания вакцины против SARS-CoV-2, исследователи работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.
Как сообщала "Страна", Минздрав развенчал миф о том, что домашние мухи и комары могут переносить коронавирус.