Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 мая

Украинцам рассказали, сколько граждан заболели коронавирусом в разных областях страны за последние сутки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 751 (405 выздоровели)

Волынская область - 635 (158 выздоровели)

Днепропетровская область - 843 (104 выздоровели)

Донецкая область - 131 (42 выздоровели)

Житомирская область - 573 (185 выздоровели)

Закарпатская область - 911 (197 выздоровели)

Запорожская область - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1235 (524 выздоровели)

Киев - 2359 (285 выздоровели)

Киевская область - 1245 (212 выздоровели)

Кировоградская область - 445 (326 выздоровели)

Луганская область - 42 (23 выздоровели)

Львовская область - 1098 (216 выздоровели)

Николаевская область - 263 (98 выздоровели)

Одесская область - 784 (80 выздоровели)

Полтавская область - 264 (203 выздоровели)

Ровенская область - 1188 (370 выздоровели)

Сумская область - 164 (98 выздоровели)

Тернопольская область - 1081 (619 выздоровели)

Харьковская область - 816 (163 выздоровели)

Херсонская область - 168 (132 выздоровели)

Хмельницкая область - 267 (67 выздоровели)

Черкасская область - 376 (217 выздоровели)

Черновицкая область - 2742 (682 выздоровели)

Черниговская область - 110 (31 выздоровел).

"Подтверждено 18 876 случаев COVID-19, из них 5 632 выздоровели, 548 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 260 случаев. На амбулаторном лечении 12 898 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5978 человек, из них 234 ребенка и 671 медик. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 245 человек", - указано в сообщении.

Напомним, в США, где успешно прошли испытания вакцины против SARS-CoV-2, исследователи работают над созданием маски для лица, которая способна оповещать о наличии коронавируса у того, кто ее носит. При контакте с вирусом поверхность маски может окрашиваться в яркие флуоресцентные цвета.

Как сообщала "Страна", Минздрав развенчал миф о том, что домашние мухи и комары могут переносить коронавирус.