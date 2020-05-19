Российская компания "Газпром" приступила к созданию проекта нового газопровода "Сила Сибири - 2". Он должен соединить газотранспортные инфраструктуры Запада и Востока России, а также газифицировать Восточную Сибирь.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на председателя правления компании Алексея Миллера.

В "Газпроме" считают, что трубопровод мощностью до 50 миллиардов кубометров газа может стать основой экспортного канала через Монголию в Китай. Также топливо планируют доставлять по нему и в Европу.

"По поручению президента России "Газпром" начал проектно-изыскательские работы по газопроводу "Сила Сибири 2", – сказал Миллер.



"Газпром" и китайская компания CNPC подписали соглашение о поставках газа в КНР по западному маршруту ("Сила Сибири-2") еще в 2015 году. Документ предусматривает создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с продолжением до российско-китайской границы.

Газопровод "Сила Сибири" был запущен 2 декабря 2019 года. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области, на территории Китая она идет по северо-восточным провинциям страны.

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