В Австралии нашли останки редкого динозавра, у которого не было зубов - элафрозавра.

Об этом сообщает ВВС.

Исследователи полагают, что найденные останки принадлежат именно элафрозавру. Известно, что жившие около 110 миллионов лет назад ящеры поначалу имели зубы, однако потом их заменил клюв.

Отмечается, что это первая найденная кость данного вида динозавров. По словам доктор Стивеа Поропата, средняя длина элафрозавров была около двух метров, однако, судя по окаменелостям, найденным ранее в Танзании, Китае и Аргентине, элафрозавры могли достигать шести метров в длину.

Напомним, травоядный динозавр-"франкенштейн" из Чили, который похож на тиранозавров и велоцерапторов, оказался "потерянным звеном эволюции".

Как сообщала "Страна", палеонтологи описали новый род и вид птицеподобных хищных динозавров Caihong juji.