Исследователи подсчитали возможную смертность от коронавируса в США, если заболеваемость не пойдет на спад.

Об этом сообщает журнал Health Affairs.

Так, ученые Вашингтонского университета просчитали, что, если власти Соединенных Штатов допустят дальнейшее распространение коронавируса, то количество жертв к концу 2020 году может достигнуть от 350 тысяч до 1,2 миллиона человек.

Так, среди болеющих коронавирусом или людей, у которых есть схожие симптомы, смертность в США составляет примерно 1,3%. Для сравнения, у сезонного гриппа смертность составляет 0,1% от всех заболевших. Исходя из высокой заразности коронавируса, если в стране 20% населения станет переносчиками, то в среднем умереть может около полумиллиона.

Статистика была составлена по данным в 166 округах 33 штатов.

Напомним, Дмитрий Дубилет опубликовал статистику смертности в Украине за период карантина и пандемии коронавируса. Он рассказал, что статистические данные сильно отличаются от данных по Европе и Соединенным Штатам Америки.

По графику, опубликованному министром, стало понятно, что в абсолютном значении смертей в Украине не стало больше.

Как сообщала "Страна", количество скончавшихся от коронавируса людей может быть почти на 60 процентов выше, чем сообщается в официальных подсчетах.