Журалист Дмитрий Гордон после акции протеста, которая прошла под его офисом, выступил с обращением, в котором заявил, что интервью у бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркина) взял с ведома украинских спецслужб и оно будет передано для международного трибунала в Гааге.

Видеообращение Гордона рамешено на его страницах в социальных сетях.

В ролике журналист заявил, что интервью со Стрелковым и Поклонской готовились в "содружестве со спецслужбами". Также Гордон сообщил, что "флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге". Он говорит, что они станут "основным доказательством" в слушаниях об аннексии Крыма и развязывании войны в Донбассе.

"У многих людей в разных концах земного шара возникло непонимание. почему Дмитрий Гордон, который известен своей украинской позицией, берет интервью у Натальи Поклонской и Игоря Гиркина. Многие люди - недальновидные, необразованные, непонимающие - поспешили заклеймить за это меня позором... Теперь для понимающих и для умных говорю официально: интервью с Натальей Поклонской и с Игорем Гиркиным были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами... Сегодня флешки с материалами этих интервью находятся в Гааге, и эти показания Натальи Поклонской и Игоря Гиркина станут одними из основных... на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и о развязывании кровавой бойни на Донбассе", - сказал Гордон.

Кроме того, Гордон добавил, что первый зам генпрокурора Гюндуз Мамедов опубликовал от имени генпрокуратуры благодарность журналисту за помощь Украине в расследовании громких дел в Крыму и на Донбассе.

Он также пообещал, что всем тем, кто призывал его "распять, убить и сжечь", будет стыдно. А радикалам, которые протестовали под его офисом и разрисовали окружающие поверхности надписями, дал время до утра, чтобы все стереть.

"Мы задокументировали всех, кто участвовал в незаконных акциях, поэтому я повторяю: все, что вы там наделали, необходимо до 9 утра полностью убрать", - сказал Гордон.

При этом телеграм-канал "Политика Страны" задается вопросом, что такого ценного есть на флешке для Гааги из интервью Гиркина-Стрелкова?

"Потому что во время интервью Стрелков:

- сказал, что его никто не посылал в Украину, а он сам поехал в Славянск на свой страх и риск;

- отказался отвечать на любые вопросы о сбитом "Боинге" МН17, повторяя, что "ополчение самолёт не сбивало";

- утверждал, что война на Донбассе гражданская, а 90% ее участников со стороны "ДНР" - граждане Украины;

- сказал, что вооружение захватывалось у Украины;

- заявил, что Путин отказался поддержать его идею по захвату юго-востока Украины.

Стрелков признается в том, что лично отдавал приказ расстреливать украинских граждан, но при этом все время подчеркивает, что действовал исключительно по собственной инициативе и не выполнял ничьих приказов", - пишет телеграм-канал.

Ранее "Страна" сообщала, что СБУ собирается проверить Гордона на нарушение закона за упомянутые два интервью. Непонятно, зачем, если журналист готовил их в сотрудничестве со Службой, как он уверяет.