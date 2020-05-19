Карантин: власть обещает транспорт с пятницы

Первый день недели страна прожила в предвкушении намеченного на 22 мая нового этапа ослабления карантина. Точнее, если подходить формально, то 22 мая карантин должен закончиться, – поскольку решением Кабмина он продлен именно до этого дня, а другого постановления пока что не было.

Но все понимают, что полноценной отмены карантина ждать не приходится. Вопрос только в том, что именно заработает с пятницы и в каких регионах.

На данный момент власть объявила, что с 22 мая заработают спортзалы и фитнес-центры (что, в принципе, интересует немногих), большие непродуктовые магазины и рынки (это интересует больше) и (внимание!) наземный общественный транспорт.

Однако вчера же Владимир Зеленский уточнил: насчет транспорта решение будут принимать местные власти, исходя из эпидемической ситуации в регионе. А министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что регионов, которым транспорт из-за этой ситуации не положен, – 8. Правда, не назвал, какие.

Впрочем, можно не сомневаться, что в число восьми аутсайдеров входят Черновицкая область, Киев и Киевская область. Тем не менее, вчера столичная мэрия объявила, что и в Киеве наземный общественный транспорт начнет работать в обычном режиме. Если, конечно, считать обычным режим с запретом на стоячих пассажиров, который значительно усложнит для многих проблему своевременного приезда на работу.

Однако эта проблема может быть решена – все зависит только от власти. В условиях эпидемии транспорт должен выполнять социальную функцию, как это было при Советском Союзе. Иными словами, на маршрутах должно быть максимальное количество общественного транспорта, вне зависимости от времени суток и дня недели, – и это лучший способ избежать толп на остановках и аншлагов в самом транспорте.

Безусловно, такой режим работы транспорта потребует от местных властей дополнительных расходов – но для этого, собственно, и создаются фонды борьбы с коронавирусом.

Кстати, точно так же можно было бы решить и проблему метро: если поезда будут ходить в 2-3 раза чаще, чем до карантина, это избавит вагоны от толп в течение почти всего дня, кроме утреннего и вечернего часов пик. А часы пик можно отрегулировать, изменив графики работы у госучреждений и других структур.

Короче говоря, проблема транспорта решаема даже в условиях эпидемии. И если власть поймет, что, потратившись на увеличение количества транспорта, она получит восстановление миллионов рабочих мест и соответствующих поступлений в бюджет, она это сделает. Вопрос только в том, когда она это поймет.

Социология: разочарование в президенте и его "слугах"

Непонимание властью того, что ждет от нее общество, – главная причина падения ее рейтингов. Вчера были опубликованы результаты свежего соцопроса группы "Рейтинг", который принес плохие новости прежде всего президенту и его партии "Слуга народа".

Есть, правда, еще одна политсила, которой социология не принесла ничего хорошего, – "Голос" Святослава Вакарчука, но, в принципе, все уже привыкли к тому, что от "Голоса" остался только шепот в виде фракции, так что на его стремящиеся к нулю рейтинги уже не обращают внимания.

А вот показатели Зеленского и "слуг народа", безусловно, в центре внимания. Поскольку рейтинг президента впервые опустился ниже 40%. Еще хуже ситуация у его партии, чей показатель впервые оказался ниже 35%. Причем, что печальнее всего для главы государства и "слуг народа", у них вырос рейтинг в западном регионе, зато обвалился во всех остальных – а это значит, что постепенно "Слуга народа" превращается в клон своих предшественников – БПП-"Солидарности". С соответствующей угрозой уйти в эту электоральную нишу и освободить собственную нишу для других.

Причина понятна: по целому ряду ключевых пунктов позиция нынешней власти совпадает с позицией прошлой – это и нежелание решать проблему войны на Донбассе, и нагнетание ситуации в отношениях с Россией, и гуманитарная политика, устраивающая лишь западные области.

Поэтому не удивительно, что второе место в рейтингах держит "Оппозиционная платформа – За жизнь" и ее лидер Юрий Бойко – самая реальная альтернатива курсу Порошенко, превратившемуся в курс Зеленского.

И если Банковая в ближайшие месяцы не пересмотрит свой подход к вышеназванным вопросам, тенденция будет только усиливаться.

Стерненко: потерпевший убийца

Но пока нынешняя власть по многим вопросам не только дублирует предыдущую, но и превосходит ее. В конце прошлой недели Зеленский поразил многих своим решением ввести санкции против главного российского музея "Эрмитажа" и еще ряда музеев "страны-агрессора".

Но еще более показательной получилась история с расследованием убийства десантника, совершенного одесским радикалом Сергеем Стерненко. В течение двух лет сначала старая, а потом и новая власть всячески тормозила расследование по этому делу и вынесение подозрения Стерненко, что казалось пределом цинизма. Однако, как оказалось, цинизму предела нет.

На прошлой неделе Стерненко анонсировал вызов в СБУ. Осознавая свою вину, он сообщил, что ждет подозрения. Однако в спецслужбе решили иначе: одесский радикал в деле о совершенном им убийстве признан… потерпевшим. Зато подозрение объявлено его жертвам - Исайкулу и Кузнецову. Причем последний был убит Сергеем Стерненко. То есть подозрение объявили жертве, а человек, совершивший убийство признан потерпевшим!

После такого решения стало ясно, что затягивание следствия предыдущей властью – это смотрелось все-таки более пристойно: тогда СБУ просто прикрывала своего агента, понимая, что без прикрытия он пойдет под суд. Теперь же у спецслужбы хватило наглости поставить все с ног на голову.

И это определяющий момент, когда в процесс должна вмешаться Банковая. Если в ближайшие дни дело не будет передано из СБУ обратно в одесскую полицию, политическая ответственность за этот процесс ляжет на власть. И тогда уже от обвинения в крышевании убийцы не отмыться.

Почему провалились доступные кредиты?

Правительство тем временем констатировало провал своей громко разрекламированной программы дешевых кредитов для малого и среднего бизнеса. Вчера министр экономики Игорь Петрашко сообщил, что за три месяца по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано меньше, чем полтысячи кредитов на общую сумму 276 миллионов гривен. Это при том, что сам Кабмин выделял на финансирование программы 4 миллиарда, и считалось, что сумма недостаточная.

Министр признал, что слабым местом программы оказались коммерческие банки, которые просто не хотят заниматься кредитованием бизнеса. Даже в ситуации, когда государство покрывает проценты, тело кредита все равно должен оплачивать предприниматель – и банки считают это слишком большим риском для себя за сравнительно низкие проценты.

По той же причине, кстати, в Украине нет и дешевых ипотечных кредитов. Развиты только краткосрочные потребительские кредиты с их заоблачными процентами.

И виновата в ситуации сама власть. Давая возможность коммерческим банкам покупать гособлигации с доходностью от 10% и без всякого риска, она отбивает у них желание связываться с населением или бизнесом.

Поэтому есть только два способа запустить массовое кредитование в Украине – или резко снизить доходность гособлигаций (но власть на это не пойдет), или обязать госбанки в приказном порядке запустить ипотечные и предпринимательские программы. Почему второе до сих пор не сделано – непонятно.

Почему укрепляется гривня?

У Нацбанка опять все хорошо: гривня укрепляется уже вторую неделю, и вчера был установлен самый высокий ее курс, начиная с 17 марта, – 26,52. Конечно, к докризисным 23-24 гривням за доллар курс не вернулся и вряд ли уже не вернется, но два месяца назад трудно было поверить и в то, что украинская валюта когда-нибудь вернется к показателям ниже 27 гривен. Тем не менее, это произошло.

Правда, нынешнее укрепление – это тот случай, когда гривне стало хорошо, потому что всем остальным плохо. Сворачивание деловой активности целых секторов бизнеса (что ведет с нижению потребления, а значит и импорта, тех же энергоносителей), невозможность для значительной части населения купить валюту из-за отсутствия свободных средств – вот те основные причины, по которым доллар не востребован. И по причине этой невостребованности его курс по отношению к гривне падает.

Но опять возникают вопросы в том, правильно ли поступает Нацбанк, позволяя нацвалюте укрепляться. Ведь известно, что дыра в бюджете растет, что скрытая эмиссия, призванная закрыть эту дыру, уже началась, – а значит, через несколько месяцев это выльется в инфляцию и удешевление гривни. Так не будет ли правильнее сейчас установить заниженный курс, чтобы потом избежать очередного обвала?

Пока же повторяется история прошлого года. И опять возникают подозрения в том, что Нацбанк осознанно стимулирует укрепление гривни, чтобы дать выйти с рынка покупателям ОВГЗ по максимально выгодному курсу.