Бездумное употребление антибиотиков при любом недуге вредит не только пациенту, который принимает лекарства, но и человечеству в целом, так как постоянно "тренируя" бактерии антибиотиками, пациент повышает их устойчивость к препаратам.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Существуют антибиотики с антибактериальной, противопротозойной, противогрибковой и противоопухолевой активностью. Эта активность не является постоянной, со временем бактерии становятся устойчивыми к препаратам. Это явление называется резистентностью. Этот процесс закономерен, однако безответственное употребление антибиотиков значительно его ускоряет", - указано в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что из-за устойчивости к антибиотикам, необходимо создавать новые эффективные лекарства. Так, 60 препаратов, которые сейчас находятся в разработке, ( из них 50 антибиотиков и 10 препаратов биологического происхождения) уже являются недостаточно эффективными против грамотрицательных бактерий, которые наиболее устойчивые к нынешним препаратам.

И, хотя нынешние доклинические разработки являются более инновационными в борьбе с особо устойчивыми возбудителями, они еще не скоро попадут в руки обычного потребителя. В связи с этим в ЦОЗ призвали обдумывать необходимость принимать те или иные препараты и объединить усилия по борьбе с опасными микроорганизмами.

"Проблема резистентности к антибиотикам - глобальное явление, поэтому всем странам необходимо объединиться для достижения общей цели", - добавили в центре.

Напомним, известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, насколько и почему опасно самовольно пить антибиотики, даже в целях профилактики коронавируса.

Как сообщала "Страна", украинцам рассказали, в каких случаях действительно необходимо применять антибиотики. Несмотря на распространенное мнение, пользоваться этим лекарством при любом недуге может быть не только не действенно, но и опасно.