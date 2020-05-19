Киевские пенсионеры, оказавшиеся в вынужденной самоизоляции, нередко становятся жертвами мошенников, которые выдают себя за работников социальных служб. Одни из таких аферистов уверяли стариков, будто разносят "карантинные деньги".

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в Нацполиции.

Если раньше обманщики использовали избитые приемы со сбором денег на похороны несуществующих соседей или маскировались под работников коммунальных служб, чтобы проникать в квартиры стариков и выносить их последние сбережения, то сейчас преступники прикрываются выдуманными нововведениями властей на карантине.

17 мая к пожилым людям - детям войны, живущим в квартире на бульваре Леси Украинки, пожаловали две женщины. Пенсионеры сначала недоверчиво переговаривались с визитершами через дверь, но когда услышали, что те принесли материальную помощь от районной госадминистрации, сразу радостно впустили незнакомок.

Пока пенсионеры по просьбе аферисток искали личные документы и разные справки, те успели обшарить квартиру и найти последние сбережения - 30 тысяч гривен, которые пожилые киевляне откладывали на черный день. Затем мошенницы быстро вручили старикам пачку купюр и заторопились уходить под предлогом того, что им еще нужно обойти весь район.

Когда пенсионеры рассмотрели "матпомощь", то потянулись за корвалолом: мошенницы вручили им сувенирные календари под видом 200-гривневых купюр. А настоящие деньги из их кубышки украли.

По факту кражи полиция завела уголовное производство по ст.185 УК Украины, однако воровок пока не поймали.

Ранее "Страна" писала о сборах денег с киевлян аферистами на липовые похороны соседей.

Мы также сообщали, что в Украине за время карантина рост интернет-мошенничества составил 15%.