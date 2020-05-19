До сих пор не было ясно, может ли иммунная система обеспечить стойкий и сильный иммунный ответ на SARS-CoV-2. Ученые из Института иммунологии в Ла-Хойя (Калифорния, США) обнаружили такой ответ среди переболевших Covid-19. Способность иммунитета распознавать коронавирус развеяли опасения в том, что разработка вакцины может оказаться бесполезной.

Пресс-релиз о результатах исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Специалисты спрогнозировали, какие фрагменты белков SARS-CoV-2 способны активировать человеческие Т-клетки - лимфоциты, которые распознают и уничтожают носителей чужеродных антигенов. Затем ученые проверили, могут ли выделенные у выздоровевших взрослых людей Т-клетки распознавать те самые белковые фрагменты.

В исследовании приняли участие 20 человек, перенесших Covid-19 без тяжелых осложнений и госпитализации. Оказалось, что у всех них наблюдался стойкий иммунный ответ со стороны Т-хелперов - разновидности Т-лимфоцитов, которые экспрессируют на своей поверхности гликопротеин CD4 и посылают сигналы другому виду Т-клеток - Т-киллерам, уничтожающих патоген. Т-киллеры были выявлены почти у всех участников.

Хотя эти данные не исключают, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 может быть вредным для организма, они могут служить маркером хорошего эффекта от экспериментальных вакцин.

Интересно, что исследователи также обнаружили в образцах крови 2015 и 2018 годов реактивные Т-клетки, распознающие SARS-CoV-2, хотя они никогда не сталкивались с новым коронавирусом. Причиной такого перекрестного иммунитета может быть воздействие других коронавирусных инфекций, вызывающих обычную простуду.

Правда, не ясно, может ли перекрестная реактивность обеспечивать стойкий иммунитет к SARS-CoV-2. По мнению ученых, любая степень перекрестного иммунитета к коронавирусу может оказать существенное влияние на распространение болезни, и это следует учитывать при эпидемиологических прогнозах.

Ранее "Страна" писала об открытии ученых, согласно которому нехватка витамина D увеличивает смертность от коронавируса.

Мы также сообщали, что кошки могут болеть коронавирусом и передавать его своим сородичам.