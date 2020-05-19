Из-за введенных в попытке предотвращения распространения коронавируса карантинных мер, около 200 тысяч украинцев потеряли работу.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

"Кризис ударил по всем, Украина не исключение. У нас только количество безработных увеличилось за полтора месяца карантина на 200 тысяч человек", - заявил он.

Всего в Украине известно о 457 тысячах граждан, не имеющих постоянной работы.

Напомним, в преддверии смягчения карантинных ограничений граждане Украины стали чаще проявлять интерес к вакансиям за границей.

Как сообщала "Страна", министр юстиции Украины Денис Малюська, который поддержал идею выпустить на волю часть заключенных во время пандемии, назвал приговоренных к пожизненному заключению самой интеллигентной, самой интересной и самой адекватной категорией осужденных и заявил, что готов был бы взять таких людей на работу.