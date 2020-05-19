Трамп заявил, что принимает противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который он рекламировал для борьбы с коронавирусом.

Об этом пишет Интерфакс.

"Я принимаю это уже как пару недель", - сказал он журналистам в Белом доме.

Президент США отметил, что в США гидроксихлорохин принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

"Они принимают препарат, чтобы не заразиться", - пояснил Трамп.

"Я принимаю по таблетке в день", - сказал президент США. Он заверил, что у него "ноль симптомов заболевания" коронавирусом. Он ежедневно сдает тест на инфекцию, пока все эти тесты были отрицательными.

Трамп рассказал, что решил принимать гидроксихлорохин, поскольку "слышал о нем много хорошего". По его словам, он сам спросил врачей Белого дома, можно ли ему принимать это лекарство. Медики ответили, что не имеют возражений.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19.

Ранее сообщалось, что Трамп передумал и готов финансировать ВОЗ, но лишь на одном уровне с Китаем.

Также мы писали, что Трамп собирается обязать фармкомпании производить основные лекарства против Сovid-19 только в США.