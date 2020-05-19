В Аргентине количество убийств женщин и девочек во время карантина, действующего уже почти два месяца, оказалось самым высоким за последние 10 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на ассоциацию по борьбе с насилием и жестоким обращением с женщинами "Дом встречи".

Там рассказали, что за 56 дней карантина было убито 45 женщин и четыре девочки.

В результате 61 ребенок и подросток остался без мамы, отметили в ассоциации.

Ранее "Страна" сообщала, что после новой вспышки коронавируса в Китае на карантин отправили 100 миллионов человек

Также мы писали, что на карантине в Европе стало больше жалоб на домашнее насилие. Данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента.