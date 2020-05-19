Швеции, чью модель борьбы с эпидемией коронавируса без введения жестких ограничений оценила ВОЗ, отказ от карантина вряд ли поможет спасти экономику от падения.

Об этом пишет издание Financial Times.

Швеция отказалась следовать за другими европейскими странами и не стала закрывать образовательные учреждения или запрещать людям покидать дома. По мнению властей страны, такие драконовские меры наносят ущерб экономике и создают угрозу социальных протестов.

Однако это не уберегло Швецию от падения экономики, которое на себе чувствуют уже многие

Например, владелец музыкального магазина Mickes в Стокгольме Микке Энглунд признался, что его бизнес сильно пострадал от Covid-19.

"Когда люди узнали о коронавирусе около 12 марта, мы потеряли почти 30% прибыли за одну ночь. Это объяснимо. Но впоследствии будет очень, очень тяжело", - считает Энглунд.

Данные о ВВП Швеции за первый квартал 2020 года позволяют предположить, что по крайней мере в марте страна показала лучшие результаты в Европе. Зафиксировано снижение ВВП всего на 0,3% - по сравнению с 3,8% по Еврозоне.

Однако экономисты утверждают, что в долгосрочной перспективе Швеция вряд ли избежит серьезных последствий. Европейская комиссия прогнозирует, что ВВП Швеции упадет на 6,1% в этом году.

Центральный банк страны Риксбанк оценивает ситуацию еще пессимистичнее и уверен, что ВВП сократится на 7-10%, а уровень безработицы достиг пика 9-10,4%. Это катастрофические цифры для скандинавской страны.

Главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман полагает, что Швеция пострадает от экономических последствий коронавируса не меньше других европейских государств.

Одна из основных причин таких прогнозов заключается в том, что Швеция - это маленькая, открытая экономика, которая зависит от других стран. Так, компания Volvo была вынуждена прекратить производство на несколько недель из-за нехватки запчастей и трудностей с поставками из других стран Европы.

Данные об использовании общественного транспорта, кредитных карт и ресторанов показывают большое падение в Швеции, хотя и не такое стремительное, как у сидящих на карантине соседей.

В Швеции с населением 10 млн человек от коронавируса умерли больше 3 600 граждан. Это более чем в три раза больше, чем в соседних Дании, Финляндии и Норвегии, население которых составляет 15 млн человек.

Как писала "Страна", одной из жертв вируса в Швеции стал гражданин Украины.

Мы также приводили слова премьер-министра Украины о том, какие сценарии выхода из карантина существуют в мире. Шведский Шмыгаль назвал либеральным.