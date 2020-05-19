Депутаты намерены ввести для сотрудников Государственного бюро расследований униформу, оружие и изменить правила вступления в должность главы ведомства его заместителей.

Об этом сообщается в объяснительной записке к законопроекту о внесении правок в действующий закон "О Государственном бюро расследований" № 3473 от 14 мая 2020 года.

Инициатором документа стал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Так, если ГБР по разным причинам потеряет главу ведомства, его должность сможет занять первый или любой другой заместитель главы "согласно с распределением обязанностей или по решению Директора Государственного бюро расследований". Сейчас действуют те же правила, но без учета решения главы ГБР.

Так, обязанности главы ГБР будут дополнены следующими полномочиями:

Утверждение норм обеспечения, расходов и боевого комплекта для подразделений ГБР

Утверждение порядка о специальном режиме доступа к зданиям и объектам ГБР

Утверждение порядка организации охраны и пропускного режима на объектах ГБР

Появится и раздел, который гласит о бонусах за большой стаж работы. В частности, на доплаты за выслугу лет, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска. В стаж службы в ГБР будет засчитываться собственно как служба в ГБР, так и служба в полиции, Вооруженных Силах, пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении госохраны, Гражданской обороне Украины, Внутренних войсках МВД, органах МВД, СБУ, Службе внешней разведки, специальной службе транспорта, налоговой милиции.

В стаж службы в ГБР также будет засчитываться стаж работы в прокуратуре на должностях прокуроров и следователей, и в суде (на должностях судей).

Стаж службы в Вооруженных силах СССР и МВД СССР, КГБ и других.

Всем сотрудникам будет выдана униформа Государственного бюро расследований, формат которой предстоит утвердить Кабинету Министров.

Работники ведомства получат право носить и пользоваться огнестрельным оружием и средствами специальной защиты.

Список сотрудников, которым разрешат воспользоваться этим правом, будет утверждать глава ГБР.

Напомним, между ГБР с одной стороны и НАБУ с генпрокурором с другой стороны начался серьезный конфликт.

Как сообщала "Страна", кто такая Ирина Венедиктова, которую Зеленский назначил руководить ГБР и чьи задачи она будет выполнять.