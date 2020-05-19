Городской суд Винницы признал виновным 28-летнего винничанина Юрия Маркина, который в марте прошлого года убил ударом ноги собаку на глазах у 80-летнего хозяина Сергея Липача.

Об этом говорится на сайте суда.

Отмечается, что проходя мимо дедушки с домашним 14-летним крошкой-любимцем в марте прошлого года, мужчина без причин начал избивать пса ногами. Ни крик, ни слёзы дедушки не остановили нелюдя.

Кроме того, ранее пожилой мужчина потерял единственного сына и Бимка был единственным членом его семьи. Собаку пытались спасти, но повреждения были не совместимы с жизнью. Пес умер в больнице, на руках убитого горем дедушки.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал. На основании обвинения, прокурор просила суд назначить 28-летнему мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы.

В украинском законодательстве с 2017 года повышена ответственность за жестокое обращение с животными. В частности, ст. 299 Уголовного кодекса Украины была дополнена частью третьей, в которой действия по жестокому обращению с животными, совершаемые с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или к двум и более животным, или повторно, или группой лиц, или совершаются активным образом, стали основанием уголовной ответственности и предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Поэтому жестокое обращение с животными при следующих отягчающих обстоятельствах в соответствии со ст. 12 Уголовного кодекса Украины является тяжким преступлением.

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