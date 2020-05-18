Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что американская компания Apple может работать в интересах России и Китая.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению представителя судебной власти, КНР и РФ хотят переместить центры обработки данных к себе, чтобы организовать слежку за гражданами.

"Было много сообщений о том, что Apple работает с Коммунистической партией Китая и российским режимом, чтобы переместить центры данных, чтобы правительства этих стран могли организовать масштабную слежку", – сказал Барр.



Вдобавок он обвинил Apple в организации цензуры и сотрудничестве с авторитарными режимами, поскольку компания отключила некоторые опции, за которые выступали "защитники демократии".



Генпрокурор добавил, что у Apple нет оправданий в случае отказа сотрудничать "со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы".

Заявления Барра прокомментировал директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.



"Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует. Мы уже на всех уровнях - и министр иностранных дел, и его заместители, и эксперты - неоднократно предлагали США сесть за стол переговоров и прояснить все взаимные претензии и выработать алгоритм конструктивного разбора всех ситуаций. Однако пока США до этого не созрели. Но зато созрели до того, что даже на своих бизнесменов в киберсфере начинают поднимать руку, что, на мой взгляд, говорит о том, то что-то не ладится в США и в том, как они управляются", - считает Крутских.

Ранее "Страна" рассказывала об аресте в Соединенных Штатах гражданина Мексики, которого подозревают в слежке за официальным лицом США в пользу Российской Федерации.

Мы также сообщали, что ФБР обвинило всемирно известного ученого из Гарварда в шпионаже на Китай.