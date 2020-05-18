Если заболеваемость коронавирусом продолжит падать, то уже в июне Украина может возобновить внутреннее и международное авиасообщение.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в прямом эфире телеканала ICTV.

"Авиасообщение, международное в том числе, возобновится вероятно в июне месяце. Но нужно, чтобы возобновилось сообщение с теми куда лететь. Необходимо понимать какие страны также возобновят авиасообщение", - заявил он.

Однако, по словам премьера, возобновить полеты раньше 15 июня не выйдет, так как в Европе обозначили именно эту дату. Что касается наземного междугороднего транспорта, то его собираются открыть не ранее третьего этапа выхода из карантина. Все меры по ослаблению карантинных мер будут рассматриваться правительством и официально приняты 20 мая.

Напомним, ране Денис Шмыгаль заявил, что с 22 мая в Украине могут возобновить работу транспорта, а к 25 числу открыть детские сады и метро.

Как сообщала "Страна", мэры украинских городов устроили карантинный демарш: начали самовольно снимать некоторые ограничения, не дожидаясь санкции от центральной власти. На такой шаг их толкнули протесты различных предпринимателей, которые требовали позволить им работать.