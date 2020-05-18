В одной из китайских провинций - новая вспышка коронавируса.

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, за последние дни в провинции Цзилинь зарегистрированы 34 случая заболевания коронавирусом.

В связи с этим, власти полностью заблокировали находящий в провинции город Шулань. В городе введена строгая блокировка, выходить из дома для покупок можно только раз в два дня на два часа, причем только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих городов и поселков, в городе выставлено оцепление.

Кроме того, по информации агентства Bloomberg, строгие карантинные меры были введены в столице провинции с одноименным названием Цзилинь. По оценкам Bloomberg, под новый карантин попали более 108 млн человек.

Во всей провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы.

"Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции", — пишет агентство.

По данным китайской комиссии по здравоохранению, за прошедшие сутки в стране было зарегистрировано семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в стране с начала эпидемии, по официальным данным, заразились 82 954 человека, в 4634 случаях была зафиксирован летальный исход болезни.

Как информировала "Страна", Китай раздаст два миллиарда странам, пострадавшим от коронавируса.

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