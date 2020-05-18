Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил связь между воспалительным синдромом и коронавирусом, которую врачи подозревали ранее. Этот тяжелый синдром выявляют у детей и людей до 21 года.

Как пишут "РИА Новости", новую информацию сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%", - заявил де Блазио.

Он также рассказал, что к сегодняшнему дню синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. Причем 67 из них диагностирован коронавирус или имеются к нему антитела. Один ребенок умер.



Из 100 случаев заболевания этим синдромом он реже всего встречается у малышей до года (у 5%). Среди заболевших дети от 1 до 4 лет составляют 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, у подростков от 15 до 19 лет – 16%, у молодых людей от 20 до 21 года – 4%.

Ранее врачи отмечали, что синдром проявляется жаром, сыпью, болями в животе, рвотой. Сейчас установлено, что кроме этих симптомов также могут быть:

раздражительность или вялость;

диарея;

увеличенные шейные лимфоузлы;

потрескавшиеся губы или красный язык;

опухшие руки и ступни;

конъюнктивит, который выражается покраснением глаз.

Как сообщала "Страна", синдром напоминает болезнь Кавасаки.

Мы также писали, что первая смерть от этого синдрома зарегистрирована во Франции.