В США подтвердили связь коронавируса с воспалительным синдромом у детей и назвали его первые симптомы
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил связь между воспалительным синдромом и коронавирусом, которую врачи подозревали ранее. Этот тяжелый синдром выявляют у детей и людей до 21 года.
Как пишут "РИА Новости", новую информацию сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
"CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%", - заявил де Блазио.
Он также рассказал, что к сегодняшнему дню синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. Причем 67 из них диагностирован коронавирус или имеются к нему антитела. Один ребенок умер.
Из 100 случаев заболевания этим синдромом он реже всего встречается у малышей до года (у 5%). Среди заболевших дети от 1 до 4 лет составляют 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, у подростков от 15 до 19 лет – 16%, у молодых людей от 20 до 21 года – 4%.
Ранее врачи отмечали, что синдром проявляется жаром, сыпью, болями в животе, рвотой. Сейчас установлено, что кроме этих симптомов также могут быть:
- раздражительность или вялость;
- диарея;
- увеличенные шейные лимфоузлы;
- потрескавшиеся губы или красный язык;
- опухшие руки и ступни;
- конъюнктивит, который выражается покраснением глаз.
Как сообщала "Страна", синдром напоминает болезнь Кавасаки.
Мы также писали, что первая смерть от этого синдрома зарегистрирована во Франции.