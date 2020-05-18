С 22 мая в Украине могут возобновить работу транспорта, а к 25 числу открыть детские сады и метро.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в прямом эфире телеканала ICTV.

"Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах", - заявил он.

По словам Шмыгаля, ограничения на дистанцию будут по-прежнему контролироваться во всех этих учреждениях, а окончательное решение будет принято на заседании правительства 20 мая.

"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - добавил премьер.

Напомним, в Украине продолжается эпидемия коронавируса. И, хотя число новых заболевших не уменьшается, на этой неделе Кабмин планирует новый виток ослабления карантина. С 22 мая могут запустить работу спортивных клубов, отелей, школ.

Как сообщала "Страна", несмотря на то, что в полиции рапортуют о понижении уровня преступности во время карантина почти на треть Украину скоро может ожидать взрыв криминала из-за повальной безработицы и безденежья.