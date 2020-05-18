В Киеве на улице Пражской загорелся автомобиль.

Видео пылающей иномарки выложил портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Прямо сейчас пылает автомобиль Chevrolet, на улице Пражский. Причины возгорания устанавливаются. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как видно на кадрах, у автомобиля полностью выгорел капот.

На место прибыла прибыла бригада спасателей и правоохранителей. Окончательную причину возгорания установят следователи.

Ранее "Страна" сообщала, как в апреле в Броварах под Киевом загорелась мебельная фабрика.

Прибыв, спасателям стало известно, что на территории мебельной фабрики "Меблиссимо" горят деревянные поддоны и три грузовых автомобиля "Mercedes".

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