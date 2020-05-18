К зданию редакции интернет-издания "Гордон" в Киеве в понедельник вечером пришли на акцию протеста националисты. Их возмутило интервью Дмитрия Гордона с "экс-министром обороны ДНР" Игорем Стрелковым (настоящая фамилия Гиркин).

Стрим с акции вел в Facebook канал Pavlovsky News.

Судя по кадрам, на акцию собралось довольно мало людей - буквально два десятка. В их числе был лидер ультраправой организации С14 Евгений Карась.

По словам Карася, акцию решили провести спонтанно. В 19:20 началось ее обсуждение в чате, а уже в 21:00 радикалы пришли под стены редакции издания. Они пообещали завтра продолжить протесты, "ловить" Гордона на эфирах и "передавать ему приветы", пока он не извинится за интервью.

Карась заявил, что Гордон открыто перешел в разряд врагов Украины.

При этом лидер С14 признался, что интервью, против которого пришел протестовать, не смотрел.

В целом акция плавно перетекла в интервью Карася журналистам и стримерам. А другие ее участники вели себя мирно, простояли около часа и разошлись.

Неделей ранее Гордон беседовал с депутатом госдумы РФ Натальей Поклонской.

Как писала "Страна", Служба безопасности Украины уже собирается проверить Гордона на нарушение закона за эти два интервью.