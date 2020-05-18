В Киеве, где несколько дней назад ураган повалил два десятка деревьев, на улице Стеценко дерево свалилось прямо на проезжую часть и преградило движение.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Интересно, можно ли как-то предусмотреть и предупредить подобные падения деревьев?", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто из автомобилистов не пострадал, но движение в одну сторону практически было преграждено.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области из-за поджигателей травы в ДТП попали 10 машин.

Также мы писали, как в Киеве ураган повалил два десятка деревьев.

В парках, скверах, на бульварах и проспектах повалено и сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями.