Появилось видео, как в Киеве дерево рухнуло прямо на проезжую часть
В Киеве, где несколько дней назад ураган повалил два десятка деревьев, на улице Стеценко дерево свалилось прямо на проезжую часть и преградило движение.
Об этом сообщает портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook.
"Интересно, можно ли как-то предусмотреть и предупредить подобные падения деревьев?", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто из автомобилистов не пострадал, но движение в одну сторону практически было преграждено.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киевской области из-за поджигателей травы в ДТП попали 10 машин.
Также мы писали, как в Киеве ураган повалил два десятка деревьев.
В парках, скверах, на бульварах и проспектах повалено и сломано 20 деревьев, еще столько же деревьев с поломанными ветвями.
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