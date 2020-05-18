За апрель 2020 года в Украине зарегистрировали 1 254 новых случаев туберкулеза, всего таких людей в стране насчитывается 17 849.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

"В апреле 2020 года в Украине зарегистрированы 1 254 случая туберкулеза", - указано в сообщении.

Отмечается, что 1 043 пациентов обратились с болезнью впервые, у 211 рецидив ,18 человек заново начали лечиться после перерыва и еще 84 украинца начали новое лечение после неудачного предыдущего.

Всего по состоянию на апрель от туберкулеза лечились 17 849 человек.

Напомним, если сложная ситуация с финансированием медучереждений не изменится в ближайшее время в Украине случится вспышка туберкулеза. Дефицит бюджета противотуберкулезных больниц доходит до 80%.

Как сообщала "Страна", количество ВИЧ-инфицированных заключенных в тюрьмах Украины заметно снизилось по сравнению с показателями начала десятилетия. Такие выводы сделали по итогам исследования, которое провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.