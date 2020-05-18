Верховная Рада во вторник, 19 мая, собирается рассмотреть несколько важных законопроектов. Среди них - проект об изменениях в законодательстве о гражданстве, проект скандального закона о медиа и системе иновещания.

Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

Среди прочего в повестке значится рассмотрение следующих законотворческих инициатив.

Проект постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады от 13 мая за закон о банковской деятельности (так называемый антиколомойский закон).

Проект закона об изменениях в ст.364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.

Проект закона о вопросах гражданства, который может легализовать двойное гражданство.

Президентский законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ и альтернативный ему депутатский законопроект.

Проект закона об иновещании.

Проект закона о безопасности использования ядерной энергии.

Проект закона об изменениях в законе о государственном контроле пищевых продуктов, корма и побочных продуктов животного происхождения.

Законопроект "О медиа".

Ранее "Страна" анализировала, зачем в Украине хотят узаконить двойное гражданство.

Мы также писали, что в конце апреля скандальный проект закона о медиа был отправлен на доработку.