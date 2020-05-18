Иновещание, работа СБУ и законопроект о медиа. Чем займется Рада на заседании во вторник
Верховная Рада во вторник, 19 мая, собирается рассмотреть несколько важных законопроектов. Среди них - проект об изменениях в законодательстве о гражданстве, проект скандального закона о медиа и системе иновещания.
Повестка дня пленарного заседания опубликована на сайте парламента.
Среди прочего в повестке значится рассмотрение следующих законотворческих инициатив.
- Проект постановления об отмене результатов голосования Верховной Рады от 13 мая за закон о банковской деятельности (так называемый антиколомойский закон).
- Проект закона об изменениях в ст.364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности.
- Проект закона о вопросах гражданства, который может легализовать двойное гражданство.
- Президентский законопроект о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ и альтернативный ему депутатский законопроект.
- Проект закона об иновещании.
- Проект закона о безопасности использования ядерной энергии.
- Проект закона об изменениях в законе о государственном контроле пищевых продуктов, корма и побочных продуктов животного происхождения.
- Законопроект "О медиа".
Ранее "Страна" анализировала, зачем в Украине хотят узаконить двойное гражданство.
Мы также писали, что в конце апреля скандальный проект закона о медиа был отправлен на доработку.